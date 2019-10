За революцию в астрономии: объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физики

Лауреатами Нобелевской премии 2019 года по физике стали Джеймс Пиболс, Мишель Майор и Дидье Кело. Их наградили за исследования в астрономии и астрофизике, а также открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

Победителей объявили 8 октября в Швеции. По традиции, их имена и краткую биографию назвал генеральный секретарь нобелевского комитета Горан Ханссон, говорится на официальной странице премии в Twitter.

Джеймс Пиболс более 20 лет исследовал космос и нашу галактику в частности.

"Его теоретическая основа, разработанная за два десятилетия, является фундаментом нашего современного понимания истории Вселенной, от Большого взрыва до наших дней", – отметил Ханссон.

Мишель Майор и Дидье Кело занимались изучением Млечного пути, а в 1995 году сделали первое открытие планеты вне Солнечной системы – экзопланеты, которая вращается вокруг звезды солнечного типа, 51 Пегаса.

"Их открытие стало началом революции в астрономии, и с тех пор в Млечном Пути было найдено более 4000 экзопланет", – сообщили в нобелевском комитете.

