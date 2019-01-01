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''Никто не будет вас любить!'' Лукашенко в новогоднюю ночь внезапно отшил Россию

11.2тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией.

В последние секунды 2018 года Лукашенко призвал граждан "укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости", передает пресс-служба белорусского лидера.

"Мы должны именно такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей", — сказал Лукашенко.

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"Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия. Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", — добавил он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

TUT.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — говорил он.

При этом довольно скоро Лукашенко прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве, а вскоре и вовсе заговорил о важности союза с Россией, передав личные поздравления главе РФ.

Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Перемоги сябрам !
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Daks Viktor
Daks Viktor
Хотелки Лукашенко и Путина о слиянии Белорусии и России, это их личные хотелки. Есть и другая точка зрения согласно которой Россия получит второй Афган против себя в Белорусии.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Daks Viktor, Вот меня всегда интересовал вопрос - может ли быть, существовать страна, которая имеет достаточно весомую экономическую зависимость от другой страны и в то же время иметь политическую независимость? Как долго страна, которая постоянно спонсирует экономику другой страны будет терпеть ее политическую независимость? По моему время подвидить итоги экономической зависимости и политической независимости настало для обеих стран. Нет, на мой взгляд, если Белоруссия хочет быть и экономически и политически независимой страной - пусть будет, кто же ей мешает? Яркий пример у нее под боком - Великая независимая страна Украина.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ах да про любовь США ни кто не любит зато все бояться - живут лучше всех .Украину любят все кому не лень (во всех позах и особенно в особо извращенных) - живут хуже чем Габон …….
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ильич Владимир, ты всегда об ЭТОМ кричишь, когда дрочишь ?
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Ильич Владимир, Америку никогда не боялись Вьетнам, Афганистан, Иран, Мексика... А, вот паРаша, во главе с пуКиным ссатся аж до жидкого поноса... но это не значит, что все
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