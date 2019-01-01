''Никто не будет вас любить!'' Лукашенко в новогоднюю ночь внезапно отшил Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией.

В последние секунды 2018 года Лукашенко призвал граждан "укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости", передает пресс-служба белорусского лидера.

"Мы должны именно такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей", — сказал Лукашенко.

"Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия. Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", — добавил он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко TUT.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — говорил он.

При этом довольно скоро Лукашенко прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве, а вскоре и вовсе заговорил о важности союза с Россией, передав личные поздравления главе РФ.