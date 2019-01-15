''Никому не нужен'': Лукашенко заинтриговал странным заявлением о суверенитете

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минску вряд ли понадобится суверенитет в том случае, если власть не сможет добиться улучшения жизни для населения.

Такими словами белорусский лидер заинтриговал присутствующих на встрече с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, передает Белта. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Беларусь и слева, и справа, и на западе, и на востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости", – сказал президент.

belta.by

belta.by

По его словам, в Минске должны быть готовы к такому сценарию, однако если команда будет работать эффективно, ее не сможет никто сдвинуть.

"Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех", – подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко анонсировал тяжелый год для государства и его граждан, выступив с тревожным заявлением о независимости.

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