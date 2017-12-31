"Никогда": у Трампа выступили с важным заявлением по Крыму

Власти Соединенных Штатов Америки не намерены признавать аннексию украинского полуострова Крым Российской Федерации.

Об этом в интервью "Эху Москвы" заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. И Минские соглашения дают возможности для этого, нам просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего мы пока не наблюдаем", - сказал он.

"С Крымом, я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Волкер также поднял вопрос санкций Запада против России.

"Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение на Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций", - пояснил он.

"Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - резюмировал Волкер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее был озвучен сценарий по возвращению Крыма Украине.