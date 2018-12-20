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/Новости мира

Никакого присоединения: в Беларуси жестко поставили на место Россию

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Беларусь продолжит укрепление независимости и суверенитета несмотря на заявления России об интеграции.

Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Владимир Макей в ходе официальной церемонии поднятия флага МИД 20 декабря, передает БЕЛТА.

"Я считаю, что, если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков. В нашей современной истории мы добились этого, поэтому мы должны и дальше работать над укреплением нашего суверенитета", — сказал Макей.

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Владимир Макей на церемонии поднятия флага

Владимир Макей на церемонии поднятия флага

belta.by

Он также заявил, что укрепление независимости и территориальной целостности являются одним из основных задач Белоруссии, о чем руководство должно "думать денно и нощно".

Отвечая на вопрос журналистов о возможной корректировке внешнеполитического курса Минска касательно отношений с Москвой, Макей отметил, что внешнеполитический курс выработан и определен президентом страны Александром Лукашенко.

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Владимир Макей (в центре)

Владимир Макей (в центре)

МИД Беларуси

Владимир Макей на официальной церемонии

Владимир Макей на официальной церемонии

belta.by

"Это многовекторная внешняя политика со всеми нюансами, и мы намерены следовать этим установкам", — сказал глава МИД.

Макей констатировал, что в мире происходит рост напряженности и все более активными становятся процессы, связанные с гонкой вооружений. Поэтому Беларусь намерена предпринимать активные усилия в рамках процессов, связанных с укреплением безопасности.

Иллюстрация

Иллюстрация

Слово и Дело

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Макей
Место
Беларусь
Теги
Россияфотографии
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Комментарии
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете. Ану быстро закантачились бульбашки в родную говень!!!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а как же руцкий мирок? все? ишь че удумали бульбохфашисты...жить в своем независимом! государстве...не ну прям картопляный рейх, как сказал бы салавьиный памет...
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rercjd Micha
rercjd Micha
Обоз опять чистит комментарии ! Оставляет только апологетов бандеровского мира! Удаляет тех. кто против бандеровцев и порошенко! Почему? Да всё ясно – впереди выборы Про-порошенская и про-бандеровская позиция Обозревателя не вызывает сомнения, они с первых дней поддержали переворот на майдане. Поэтому должны разделить виновность в сегодняшнем херовом положении Украины с бандеровской властью порошенко! Почему владелец Обозревателя Михаил Бродский поддерживает бандеровскую власть? Кажется, еврей…, что общего у него с бандеровцами, виновных в убийствах сотни тысяч евреев Украины, среди которых, наверное, и его родственники? Как он мог быть в 2005 советником Ющенко , когда тот обьявил бандеру, шуевича, мельника, воинов УПА героями Украины? Почему молчал тогда – и молчит сейчас? Нет, я не прав! Он не молчит! Он на их стороне! Просто он предатель еврейского народа, он КАПО!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ohremenko Andrey, в ООН))) пускай миротворцев на Обоз отправят)))))
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
rercjd Micha, ай-яй-яй...напиши Папе Римскому, ну или еще куда нибудь...
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