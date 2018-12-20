Никакого присоединения: в Беларуси жестко поставили на место Россию

Беларусь продолжит укрепление независимости и суверенитета несмотря на заявления России об интеграции.

Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Владимир Макей в ходе официальной церемонии поднятия флага МИД 20 декабря, передает БЕЛТА.

"Я считаю, что, если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков. В нашей современной истории мы добились этого, поэтому мы должны и дальше работать над укреплением нашего суверенитета", — сказал Макей.

Владимир Макей на церемонии поднятия флага belta.by

Он также заявил, что укрепление независимости и территориальной целостности являются одним из основных задач Белоруссии, о чем руководство должно "думать денно и нощно".

Отвечая на вопрос журналистов о возможной корректировке внешнеполитического курса Минска касательно отношений с Москвой, Макей отметил, что внешнеполитический курс выработан и определен президентом страны Александром Лукашенко.

Владимир Макей (в центре) МИД Беларуси

Владимир Макей на официальной церемонии belta.by

"Это многовекторная внешняя политика со всеми нюансами, и мы намерены следовать этим установкам", — сказал глава МИД.

Макей констатировал, что в мире происходит рост напряженности и все более активными становятся процессы, связанные с гонкой вооружений. Поэтому Беларусь намерена предпринимать активные усилия в рамках процессов, связанных с укреплением безопасности.

Иллюстрация Слово и Дело

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.