"Ничего не стыдится!" Друг Путина публично сжег красные трусы

Президент Чехии Милош Земан публично сжег красные трусы, которые над его резиденцией в 2015 году вывесила чешская арт-группа Ztohoven.

Для этого торжественного мероприятия он пригласил журналистов, пишет Aktuálně.cz.

"Время для женского белья в политике закончилось… Политику необходимо вести путем обмена аргументами, а не на основании нижнего белья", - сказал он.

Друг Путина публично сжег красные трусы

На месте "пожара" также присутствовали спасатели.

Президентская администрация приобрела трусы у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.

В сентябре 2015 года участники Ztohoven вывесили красное нижнее белье на флагштоке президентской резиденции после его визита в Китай. Перформанс также объяснили тем, что Земан является "человеком, который ничего не стыдится".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе текущего года обнаженная активистка Femen налетела на главу государства Милоша Земана, который известен своими прокремлевскими взглядами.