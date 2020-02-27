New York Times обвинила Трампа в связях с Россией: он нанес удар

Предвыборный штаб главы США Дональда Трампа подал в суд на известную газету New York Times. Издание обвинили в клевете и распространении ложной информации о президенте.

Послужила же этому публикация, в которой рассказывалось, якобы в 2016 году штаб тогда еще республиканского кандидата мог "пойти на взаимовыгодное соглашение с Кремлем". Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в восьмистраничном исковом заявлении, которое было передано в Верховный суд штата Нью-Йорк 26 февраля, представители избирательного штаба американского лидера уличили редакцию газеты в "крайней предвзятости и враждебности" к нему. А также в попытке "повлиять на исход" промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись в ноябре 2019 года.

New York Times заявила, что Трамп пошел на "услугу за услугу" с Кремлем

Вышеуказанная статья вышла в марте 2019-го на полосе мнений в New York Times под заголовком "Как по-настоящему выглядела договоренность об "услуге за услугу" Трампа с Россией".

Ее автор, экс-исполнительный редактор газеты Макс Фрэнкел, предположил, что в ходе избирательной кампании 2016 года у штаба Трампа не было необходимости заключать формальные договоры с российскими властями.

"Проработанный до деталей... сговор между штабом Трампа и олигархией Владимира Путина был никому не нужен. Так как стороны уже заключили полномасштабную сделку: услуга об оказании помощи в кампании против Хиллари Клинтон в обмен на услугу в проведении новой пророссийской внешней политики, которая могла бы начаться с отмены жестких санкций", – утверждал Фрэнкел.

Стоит подчеркнуть, что этот материал появился в газете за три недели до публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководил расследованием о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года. Там в 448-страничном документе перечислялись больше 100 контактов между сотрудниками штаба Трампа и российскими представителями. Однако тогда следователи не смогли собрать достаточно улик о существовании упомянутого сговора.

Иск предвыборного штаба Трампа на New York Times assets.donaldjtrump.com

Хотя в исковом заявлении утверждается, что на момент публикации редакторы New York Times и автор статьи уже владели информацией о выводах, к которым пришел Мюллер.

"Никакого договора об "услуге за услугу" между штабом и Россией не было, но газета и автор, господин Фрэнкел, намеренно проигнорировали это", – говорится в документе.

Ко всему прочему юридический советник штаба президента США Дженна Эллис назвала предположения Фрэнкела "100% лживыми и клеветническими". А сам Дональд Трамп отметил, что полностью поддерживает судебный иск против издания.

"Это мнение было совершенно неправильным. К тому же это намного больше, чем мнение. Они совершили плохой поступок", – прокомментировал он.

Со своей стороны представители New York Times заявили о намерении защищать свою позицию в суде. Они надеются на победу в процессе.

Также отмечается, что в исковом заявлении не уточняется, в какую именно сумму оценивается нанесенный президенту моральный ущерб. Кроме этого, представителям Дональда Трампа придется предоставить серьезные доказательства. Поскольку в 1964 году Верховный суд США серьезно ограничил права политиков и высокопоставленных чиновников выступать с обвинениями в клевете против журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп лично приказал заблокировать публикацию книги его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В ней говорится о встрече, где американский лидер якобы попросил его помочь с реализацией своих планов по Украине.

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