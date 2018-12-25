''Нет отношений'': глава МИД Австрии открестилась от Путина

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, какие отношения связывают ее с президентом России Владимиром Путиным.

Она подчеркнула в интервью Kleine Zeitung, что не поддерживает связи с российским лидером по рабочим вопросам.

По словам дипломата, он был частным гостем на частном мероприятии — ее свадьбе, однако с тех пор они не общались.

Карин Кнайсль и Владимир Путин Gazeta Wyborcza

Кнайсль сообщила, что ее часто спрашивают, говорила ли она с Путиным об инциденте в Керченском проливе. "Я этого не делаю, так как у меня нет с ним рабочих отношений. Речь идет не о том, как я лично оцениваю российскую политику, а о том, какова европейская и австрийская позиция в отношении России", — заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин посетил 18 августа свадьбу Кнайсльдо переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это вызвало настоящий скандал в политической среде. Из-за приглашения российскому лидеру Кнайсль предлагали уйти в отставку.

В результате Путин опоздал на церемонию, несмотря на то, что для него перекрыли трассу. Он привез с собой в качестве подарка казаков, которые подверглись критике в сети.