''Нет отношений'': глава МИД Австрии открестилась от Путина

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, какие отношения связывают ее с президентом России Владимиром Путиным.
Она подчеркнула в интервью Kleine Zeitung, что не поддерживает связи с российским лидером по рабочим вопросам.
По словам дипломата, он был частным гостем на частном мероприятии — ее свадьбе, однако с тех пор они не общались.
Карин Кнайсль и Владимир Путин
Gazeta Wyborcza
Кнайсль сообщила, что ее часто спрашивают, говорила ли она с Путиным об инциденте в Керченском проливе. "Я этого не делаю, так как у меня нет с ним рабочих отношений. Речь идет не о том, как я лично оцениваю российскую политику, а о том, какова европейская и австрийская позиция в отношении России", — заключила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин посетил 18 августа свадьбу Кнайсльдо переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это вызвало настоящий скандал в политической среде. Из-за приглашения российскому лидеру Кнайсль предлагали уйти в отставку.
В результате Путин опоздал на церемонию, несмотря на то, что для него перекрыли трассу. Он привез с собой в качестве подарка казаков, которые подверглись критике в сети.