Главная Новости
19 марта • обновлено в 15:15
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Некрологи в итальянской газете поразили своей длиной: фото

1.8т
Читать материал на украинском

Из-за коронавируса некрологи в газете итальянского города Бергамо (расположен в одной из наиболее пострадавших областей страны – Ломбардии) стали занимать более 10 страниц вместо одной.

Газета L’Eco di Bergamo каждый день публикует некрологи об умерших в городе. В издании размещаются биографии людей с фотографиями (чтобы посмотреть газету, проскролльте новость до конца).

Некрологи в итальянской газете поразили своей длиной: фото

Скриншот L’Eco di Bergamo

Еще месяц назад некрологи занимали полторы полосы, а в середине марта они насчитывали уже десяток полос.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки в Италии от коронавируса скончались еще 475 человек. Общее количество смертей в стране достигло 2 978.

В Италии большинство жертв коронавируса – мужчины, средний возраст которых составляет 79 лет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
СМИ вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги