Некрологи в итальянской газете поразили своей длиной: фото

Из-за коронавируса некрологи в газете итальянского города Бергамо (расположен в одной из наиболее пострадавших областей страны – Ломбардии) стали занимать более 10 страниц вместо одной.
Газета L’Eco di Bergamo каждый день публикует некрологи об умерших в городе. В издании размещаются биографии людей с фотографиями (чтобы посмотреть газету, проскролльте новость до конца).
Скриншот L’Eco di Bergamo
Еще месяц назад некрологи занимали полторы полосы, а в середине марта они насчитывали уже десяток полос.
Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки в Италии от коронавируса скончались еще 475 человек. Общее количество смертей в стране достигло 2 978.
В Италии большинство жертв коронавируса – мужчины, средний возраст которых составляет 79 лет.
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