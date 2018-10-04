''Нечего было есть'': жуткие подробности убийства россиянина 12-летней каннибалкой

Парень и девочка, совершившие жуткое убийство в российском поселке Новинка недалеко от Санкт-Петербурга, пояснили, что расчленили и приготовили некоторые части жертвы из-за того, что им "нечего было есть".

Как информирует следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области, 21-летнего парня зарубили топором, вспороли живот и вынули внутренности, отрубили руки и голову. Части тела убитого подозреваемые пожарили на сковороде.

Кроме того, передает "Аргументы и Факты", 12-летняя девочка из Сочи и 22-летний парень из Алтайского края имели половую связь. О пропаже школьницы в Краснодарском крае ее родители заявили еще в начале лета.

Пропавшая девочка Пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю

По версии следствия, после своего побега она встретилась с молодым человеком и вступила с ним в интимную связь. Пара приехала в Ленинградскую область и поселилась в Новинке у своего знакомого. Через несколько дней парень и девочка совершили преступление.

Отмечается, что 22-летнему парню грозит срок за убийство, каннибализм и половое сношение с несовершеннолетней. Согласно законам Российской Федерации, 12-летний ребенок не подлежит уголовному преследованию. Наказание предусматривается лишь с 16 лет, а в случае с особо тяжкими преступлениями - с 14.

Место преступления lenobl.sledcom.ru

Скорее всего, девочку направят в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей Петербурга, где содержат детей, совершивших гораздо меньшие преступления - кражи, порчу имущества, хулиганское поведение.

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