"Не застесняемся ударить": одиозный декан МГУ заявил о тайной угрозе Путина Украине

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что во время прямой линии президента России Владимира Путина он увидел в его словах посыл, намекающий на возможный удар по Украине в случае ее дальнейшего укрепления позиций на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, пропагандист отметил, что уверен в том, что Путин якобы лично передал соответствующее тайное предупреждение президенту Украины Петру Порошенко. Свои догадки Третьяков озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Сильнейший, конечно, посыл был подан украинскому руководству относительно того, что если пробуете (обострить ситуацию. — Ред.), то это будет очень серьезная проблема, удар по украинской государственности. Я думаю, что это не только публично прозвучало. Я думаю, что соответствующая тайная нота или тайный звонок, шифровка была послана Порошенко, что не нужно даже пытаться в это время что-то делать. Не думайте, что мы застесняемся нанести ответный удар", — самоуверенно высказался Третьяков, нахваливая главу страны-агрессора перед российской публикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее декан МГУ заявил, что большинство населения Украины являются русскими, а остальные — "недоделанные украинцы", которых он с сомнением относит к отдельной нации.