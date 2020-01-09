"Не вернутся домой": в Канаду прибыл полупустой самолет с пассажирами из Ирана

В Торонто (Канада) приземлился самолет "Международных авиалиний Украины", который был полупустым. 138 пассажиров, которые ранее выкупили в нем места, погибли в авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев 8 января.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге, пишет CBC News. Он добавил, что многие пассажиры, летевшие из Тегерана, должны были пересаживаться в Киеве. 138 пассажиров из них планировали полететь в Торонто.
"Их не было на этом рейсе, потому что они погибли в авиакатастрофе предыдущего сегмента их путешествия. Хотя никакие слова не устранят вашу боль, я хочу, чтобы вы знали, что с вами вся страна. Мы разделяем ваше горе", – сказал Трюдо.
В Канаду прибыл полупустой самолет с пассажирами из Ирана
Он заверил, что будет стремиться к прямому участию Канады в расследовании катастрофы украинского Boeing 737.
"Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится непосредственно к Ирану с просьбой помочь в расследовании катастрофы украинского коммерческого самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца", – сказал он.
По словам Трюдо, беспокойство Канады вызвано тем, что с Ираном у страны нет прямых дипломатических отношений, что затрудняет возможность привлечения канадских экспертов в работе комиссии по расследованию причин трагедии.
Неизвестно, сможет ли Тегеран после трагедии сотрудничать с Канадой и другими странами, с которыми существуют дипломатические разногласия.
Трюдо заверил, что министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань должен провести официальную беседу с министром иностранных дел Ирана Мохаммад Джаведом Зарифи, чтобы запросить присутствие Канады в расследовании катастрофы.
Prime Minister Justin Trudeau says 138 passengers killed in the Iran plane crash were connecting to Canada. https://t.co/ET93WDPqbL pic.twitter.com/Tf6AGCuEEI- CBC News: The National (@CBCTheNational) 8 января 2020 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате падения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 ошибочно сбили силы ПВО Ирана.
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