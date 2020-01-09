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9 января • обновлено в 13:15
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"Не вернутся домой": в Канаду прибыл полупустой самолет с пассажирами из Ирана

1.5т
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В Торонто (Канада) приземлился самолет "Международных авиалиний Украины", который был полупустым. 138 пассажиров, которые ранее выкупили в нем места, погибли в авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев 8 января.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге, пишет CBC News. Он добавил, что многие пассажиры, летевшие из Тегерана, должны были пересаживаться в Киеве. 138 пассажиров из них планировали полететь в Торонто.

"Их не было на этом рейсе, потому что они погибли в авиакатастрофе предыдущего сегмента их путешествия. Хотя никакие слова не устранят вашу боль, я хочу, чтобы вы знали, что с вами вся страна. Мы разделяем ваше горе", – сказал Трюдо.

В Канаду прибыл полупустой самолет с пассажирами из Ирана

В Канаду прибыл полупустой самолет с пассажирами из Ирана

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Он заверил, что будет стремиться к прямому участию Канады в расследовании катастрофы украинского Boeing 737.

"Канада будет опираться на международных партнеров для консульской поддержки и обратится непосредственно к Ирану с просьбой помочь в расследовании катастрофы украинского коммерческого самолета в Иране, в результате которого погибли по меньшей мере 63 канадца", – сказал он.

По словам Трюдо, беспокойство Канады вызвано тем, что с Ираном у страны нет прямых дипломатических отношений, что затрудняет возможность привлечения канадских экспертов в работе комиссии по расследованию причин трагедии.

Неизвестно, сможет ли Тегеран после трагедии сотрудничать с Канадой и другими странами, с которыми существуют дипломатические разногласия.

Трюдо заверил, что министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань должен провести официальную беседу с министром иностранных дел Ирана Мохаммад Джаведом Зарифи, чтобы запросить присутствие Канады в расследовании катастрофы.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Канада Торонто
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