''Не следуйте сценарию России'': CNN попало в скандал из-за Крыма, в Украине отреагировали

Посольство Украины в Вашингтоне призвало телерадиокомпанию из США CNN тщательнее относится к своей работе и не подыгрывать России.

Так украинское ведомство отреагировало на ложную информацию, которая появилась в эфире канала.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты. Симферополь - украинский город на полуострове Крым, оккупированном Россией. Не следуйте русским сценариям", - сказано в сообщении.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA