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''Не следуйте сценарию России'': CNN попало в скандал из-за Крыма, в Украине отреагировали

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Посольство Украины в Вашингтоне призвало телерадиокомпанию из США CNN тщательнее относится к своей работе и не подыгрывать России.

Так украинское ведомство отреагировало на ложную информацию, которая появилась в эфире канала.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты. Симферополь - украинский город на полуострове Крым, оккупированном Россией. Не следуйте русским сценариям", - сказано в сообщении.

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Напомним, CNN попала в скандал, назвав в своем новогоднем материале оккупированный украинский Крым частью России.

''Не следуйте сценарию России'': CNN попало в скандал из-за Крыма, в Украине отреагировали

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион мира Даниил Дубов публично признал Путина оккупантом и заявил, что Крым - это Украина.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
США
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Крым Андрей
Крым Андрей
Узнать, украинский ли город Симферополь, можно абсолютно просто. Достаточно просто приехать туда, походить по нему, поговорить с прохожими... Судя по всему хохлосвиньи заранее знают результат таких опросов и разговоров. Поэтому ничего такого и не увидите, а только будет продолжаться тупой визг про Крым - це Украина.
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Handus Sergei
Handus Sergei
симф-украинский город))) ну смешно же))))
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