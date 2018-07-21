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"Не рейх, а г*вно": известный музыкант "прошелся" по России

1.6тЧитать новость на украинском

Известный пианист и дирижер Андрей Гаврилов раскритиковал Россию. Он подчеркнул, что применять словосочетание "кристаллизация рейха" для описания ситуации внутри страны неправильно и смешно.

Ситуация в России больше похожа на "кипение фекалий", написал Гаврилов на своей странице в Facebook.

"Кристаллизация рейха", новый "термин", поселившийся в ленте Фб. Это очень смешное словесное обозначение кипения фекалий, что представляет собой сегодняшняя РФ. Слово рейх немедленно вызывает в сознании лица Листа, Рихардов Вагнера и Штрауса, философов, писателей, поэтов, впавших в крайность ненависти к "убожеству" рода человеческого", - написал Гаврилов.

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"И вот, сегодня рейхом называют чумазых чонкиных, собравшихся на огороде, который, как всегда, не родит. Чонкиных, которым партком объясняет, почему они в ж*пе", - добавил он.

По словам Гаврилова, Россия – это "фекальный рейх, потешный рейх, смешные полулюди, у которых один аргумент - убийство". Он подчеркнул, что ничего другого в России не умеют.

"Не "рейх", а г*вно на дрожжах. Не кристаллизация, а брожение, не в стране, а в выгребной яме Европы. Всё-таки, нельзя уж настолько обнулять значение слов, чтобы забродившее г*вно называть рейхом", - подытожил Гаврилов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, журналист и заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев считает, что ЧМ-2018 "легализировал" российский "рейх" и сыграл на руку президенту России Владимиру Путину.

Персона
Андрей Гаврилов
Место
Россия
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Антонова Римма
Антонова Римма
Гаврилов «был на всё горазд. Он пианист и педагог» :)
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Исаев Максим
Исаев Максим
Чисто по человечески интересно, откуда Обоз берёт "известных" пейсателей, художников, музыкантов, про которых НИКТО В РОССИИ НЕ СЛЫШАЛ???
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