Главная Новости
20 декабря • обновлено в 13:29
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Не разбежались, как Россия с Украиной!" Лукашенко публично подыграл Путину

665
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с словами главы России Владимира Путина о том, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты.

Вместе с тем, оба лидера отметили и наличие "больших успехов в союзном строительстве". Об этом они разговаривали во время встречи в формате "один на один" в Санкт-Петербурге 20 декабря, сообщают "РИА Новости".

"Совсем недавно мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу отметить, что многое не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы тоже значительные", – заявил Путин.

Новости
"Уважаю Россию, но будет хуже!" Белорусы неожиданно выступили против союзного государства

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

informator.press

"С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Но это тоже большое достижение этого договора о Союзном государстве", – ответил на это белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что даже если Беларусь не смогла реализовать некоторые из пунктов, это не привело к ухудшению или разрыву отношений между двумя государствами.

"Мы не разбежались, как это есть с другими республиками постсоветского пространства – не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать", – подыграл Лукашенко своему российскому коллеге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Союзное государство" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Союзное государство
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги