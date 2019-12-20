"Не разбежались, как Россия с Украиной!" Лукашенко публично подыграл Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с словами главы России Владимира Путина о том, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты.

Вместе с тем, оба лидера отметили и наличие "больших успехов в союзном строительстве". Об этом они разговаривали во время встречи в формате "один на один" в Санкт-Петербурге 20 декабря, сообщают "РИА Новости".

"Совсем недавно мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу отметить, что многое не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы тоже значительные", – заявил Путин.

Лукашенко и Путин informator.press

"С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Но это тоже большое достижение этого договора о Союзном государстве", – ответил на это белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что даже если Беларусь не смогла реализовать некоторые из пунктов, это не привело к ухудшению или разрыву отношений между двумя государствами.

"Мы не разбежались, как это есть с другими республиками постсоветского пространства – не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать", – подыграл Лукашенко своему российскому коллеге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

После неудачной попытки договориться с главой Беларуси Александром Лукашенко в Сочи, глава РФ Владимир Путин опять решил провести с ним личную беседу.

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