"Не просто так берегут от дождя!" Блогер подметил подозрительный факт о Путине

Президента России Владимира Путина охрана не просто так тщательно оберегает от дождя. Ранее уже была допущена обидная оплошность.

Этот факт подметил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. "Был, знаете ли, в 2017 году прецедент: при праздновании их победобесного "22 июня" у Путина без зонта брючины намокли и самым бесстыдным образом выставили на всеобщее обозрение систему подпорок и платформ", - написал он на своей странице в Facebook.

Пользователям пришлось по душе такое "открытие". "Ну, просто порвали!" - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети озадачил снимок Путина на Валааме, который распространил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.