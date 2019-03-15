"Не понял разницы!" МИД Беларуси набросился на российского посла из-за захвата республики

МИД Беларуси прокомментировал интервью посла России в Минске Михаила Бабича, в котором он заявлял, что Москва не предлагала Беларуси войти в состав РФ.

"За короткое время работы в Беларуси он (Михаил Бабич. — Ред.) просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла", — отметил официальный представитель МИД Анатолий Глаз, передает Белсат.

Также он указал на то, что отношения между Беларусью и Россией боле глубокие и всеобъемлющие, чем подтасованный набор цифр, за который хватается посол.

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"Это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", — заметил Анатолий Глаз.

Также он порекомендовал послу больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику Беларуси, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

По мнению представителя МИДа, такой подход даст гораздо больший результат, чем нехарактерная для российской дипшколы роль публичного дипломата.

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