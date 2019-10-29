"Не надо идти!" Богдан объяснил, почему Зеленский не взял его к Трампу

Глава Офиса президента УкраиныАндрей Богдан не принимал участия во встрече главы украинского государства Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом по просьбе своего шефа.

Такое заявлене он сделал в интервью "УП". "На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", – подчеркнул Богдан.

На вопрос, связано ли это с негативным отношением к нему при назначении на должность главы ОП, он ответил: "Наверное, это было с этим связано".

Владимир Зеленский и Андрей Богдан ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан рассказал, что стал реже появляетесь в публичных местах с главой государства Владимиром Зеленским.

Также он объяснил, что происходит между ним и бизнесменом, его бывшим клиентом Игорем Коломойским в данный момент.

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