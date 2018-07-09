"Не для слабонервных": появилось видео с поющим Лукашенко

В сети опубликовали видео, на котором поет президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Лукашенко поет. Не для слабонервных", – подписали под видео в Telegram-канале "Беларусь головного мозга".

Так, на концерте певица Таисия Повалий дала Лукашенко микрофон во время исполнения песни "Твоих рук родные объятия", и он начал петь. Судя по видео, президент Беларуси вспоминал слова прямо на ходу.

Николай выступил на фестивале "Александрия собирает друзей" с композицией "Вяртанне да спадчыны", написанной Валерием Ивановым.

Кроме того, в сети показали, как Лукашенко расчувствовался во время выступления его сына Николая.

"Вы видели, как плачет Лукашенко? Тогда смотрите. За пианино его сын Коля", – сказано в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко пригрозил чиновникам войной, как в Украине.