Не будут защищать: Трамп сделал показательное для Украины заявление

США в будущем больше не будут позволять другим странам использовать их вооруженные силы для защиты.

Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак, подчеркнув, что его государство не может выполнять роль "мирового жандарма", передает USA Today.

Таким образом, он обосновал свое решение о постепенном выводе войск из Сирии.

Дональд Трамп "Радио Свобода"

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии — отобрать у ИГИЛ ее опорные пункты. Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда военных на 3 месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильные вещи и доведем это до конца", — сказал Трамп.

Известно, что Украина рассчитывает на помощь США в войне на Донбассе, которую развязала Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря Дональд Трамп со своей супругой Меланией 26 декабря посетили Ирак с необъявленным визитом.

Ранее Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с завершением операции по ликвидации террористов ИГИЛ.