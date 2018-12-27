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Не будут защищать: Трамп сделал показательное для Украины заявление

5.8тЧитать материал на украинском

США в будущем больше не будут позволять другим странам использовать их вооруженные силы для защиты.

Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак, подчеркнув, что его государство не может выполнять роль "мирового жандарма", передает USA Today.

Таким образом, он обосновал свое решение о постепенном выводе войск из Сирии.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Радио Свобода"

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии — отобрать у ИГИЛ ее опорные пункты. Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда военных на 3 месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильные вещи и доведем это до конца", — сказал Трамп.

Известно, что Украина рассчитывает на помощь США в войне на Донбассе, которую развязала Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря Дональд Трамп со своей супругой Меланией 26 декабря посетили Ирак с необъявленным визитом.

Ранее Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с завершением операции по ликвидации террористов ИГИЛ.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
И тут...губа украинца ..закатилась назад))))))))))))))))))))))))))) ищите других дурачков
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1
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Сами справимся. Денег только дайте.
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2
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Гаврохин Кузьма, А без денег...никак???Сами то))))))))))))
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1
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдома отара, весьмирснами становится не актуально для свiдомой отары!
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