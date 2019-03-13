"Называйте вещи своими именами - в Европе идет война!" Президент Эстонии мощно поддержала Украину в ООН

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не забывать, что в Европе идет война.

Об этом она заявила 12 марта на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, напомнив о большом количестве перемещенных лиц в Украине, сообщил "Укринформ".

По мнению Кальюлайд, необходимо найти решение этого длительного конфликта:

"Нужно называть вещи своими именами. В Европе идет война. Мы можем пытаться этого не замечать, но в нашей развитой Европе более миллиона внутренне перемещенных лиц, беженцев в Украине", - заявила президент Эстонии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Укринформ

Она также попросила отпустить пленных украинских моряков и политзаключенных.

"Я действительно готова добавить свой голос ко всем, кто призывает: "Пожалуйста, отпустите этих людей, которые заключенные, моряков и других людей, находящихся в тюрьмах!" - сказала она.

Подытоживая, Кальюлайд добавила, что важно не молчать, а правильные слова могут быть не менее важны, чем действия.

"Знаете, мы не только должны действовать. Иногда важно и говорить. Потому, когда мы не молчим, мы уже движемся к состоянию, в котором будет возможно найти реальные решения", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, служба внешней разведки Эстонии после оценки угроз военных действий пришла к выводу, что Российская Федерация в 2019 году может подготовиться к вооруженному конфликту со странами НАТО и попытаться вмешаться в выборы в Европарламент.

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