Назван самый несчастливый возраст человека

В возрасте 47-48 лет человек проживает самый несчастливый период в своей жизни. Тогда как счастливым он ощущает себя примерно в студенческие годы.

К такому выводу пришли ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США). Результаты их научной работы были размещен на официальном сайте бюро.

В ходе исследования специалисты изучили данные из 132 стран мира – людей разных возрастов они просили оценить свой уровень удовлетворенности жизнью.

По словам ученых, оказалось, что самый счастливый период в жизни человека приходится на 18-20 лет, однако потом ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47-48 лет. При этом у жителей развитых стран кризис наступает в 47 лет, а в государствах, которые развиваются, – в 48 лет и два месяца. Тогда как, например, в Китае и Мексике люди наиболее несчастными чувствуют себя в 43 года.

Специалисты подчеркивают, что такое состояние длится до 60 лет – после же начинается подъем и в 70-летнем возрасте люди вновь достигают наибольшего удовольствия от жизни.

Причем исследователи поясняют, что это зависит не от внешних факторов, которые окружают человека, а от биохимических процессов в его организме и уровня гормонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Норвежского университета науки и технологий считают, что даже небольшое недосыпание может серьезно повлиять на эмоциональное состояние человека.

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