Назарбаев перед отставкой пообщался с Путиным

Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, до обращения к народу 19 марта пообщался с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков, не став раскрывать содержание разговора.

​"Днем (19 марта. — Ред.) сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", — сказал он.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин МК

Как сообщал OBOZREVATEL, обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

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