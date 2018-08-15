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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

Назад в СССР пути уже нет

7.5т

Однажды много лет назад один высокопоставленный кремлёвский чиновник спросил меня в минуту крайнего раздражения:

- Знаете, чему учат иранцев с детства?

- Нет, выпучив глаза от неожиданного вопроса, ответил я

- Не говорить правду!

Изучив подписанную на днях Капийскую конвенцию, а также будучи многолетним наблюдателем ее подготовки, прихожу к выводу, что не только иранцы, но и все остальные подписанты, выучились высокому иранскому мастерству.

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Тем не менее, c маниакальным упорством продолжаю утверждать, что "...подписание каспийской конвенции в Актау – одно из самых значительных событий на постсоветском пространстве после распада СССР в 1991 году. Среди прочего оно дополнительно утвердило международно-правовую субъектность трех государственных образований, появившихся вокруг Каспия на месте канувшего в Лету Советского Союза – Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Россия, ставшая правопреемницей СССР сразу после его исчезновения, подписав каспийскую "конституцию", теперь признала и новые государственные границы этих стран – на море. Если вспомнить ставшую знаменитой сентенцию Путина о распаде СССР как о "величайшей геополитической катастрофе ХХ века", то следует признать, что его подпись под конвенцией – это и его личный вклад в продолжение процесса распада Союза. Теперь стоило бы ожидать от российского президента столь же скорбного замечания, что назад в СССР пути уже нет..."

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Автор
Аркадий ДубновАркадий Дубнов
Место
Россия
Объект
СССР
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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