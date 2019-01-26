''Наведут порядок'': в России предложили создать ЧВК из зеков

Скандальный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в России частную военную компанию (ЧВК) из заключенных.

Он считает, что такой контингент смог бы навести порядок в любой точке мира. Нетрезвой идеей одиозный депутат нелегитимной Государственной думы поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"У нас очень много мужчин, которые хотят воевать. Если мы не дадим им легальной возможности воевать, они уйдут в подпольные дела. Простой пример — арестованы офицеры, Чеховский район Московской области, полиция. Давайте соберем их по всей стране, у нас целые колонии таких офицеров. Спецназ сделаем, ЧВК, и они где угодно наведут порядок!" — высказался Жириновский.

Заключенные "Комсомольская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский наемник частной военной компании, который вернулся после службы в Сирии, рассказал о реалиях жизни в условиях войны. По его словам, вся страна разделена на три зоны — белую, серую и черную. В последней территорию никто не контролирует, поэтому там стрелять, насиловать, убивать и мародерить могут все, включая россиян.

В январе группу российских наемников ЧВК "Вагнер", которых курирует опальный бизнесмен из РФ Евгений Пригожин по прозвищу "повар Путина", заметили в Судане. Боевики проводят стратегическое и практическое обучение сил разведки и безопасности.

ЧВК "Вагнер" подозревают в убийстве российских журналистов ЦАР, который снимали там фильм-расследование о наемниках.

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