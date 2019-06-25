НАТО выдвинул жесткий ультиматум России, там огрызнулись

НАТО придется ответить мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, добавив, что "де-факто Россия продолжает разрабатывать и размещать новые ракеты", передает Swissinfo.

Он отметил, что у России осталось всего пять недель, чтобы спасти ДРСМД.

Йенс Столтенберг Радио Свобода

В Совете Федерации РФ ответили, что Россия не вернется к выполнению договора.

"Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса", - заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что РФ может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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