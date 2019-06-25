НАТО выдвинул жесткий ультиматум России, там огрызнулись

НАТО придется ответить мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, добавив, что "де-факто Россия продолжает разрабатывать и размещать новые ракеты", передает Swissinfo.
Он отметил, что у России осталось всего пять недель, чтобы спасти ДРСМД.
Йенс Столтенберг
Радио Свобода
В Совете Федерации РФ ответили, что Россия не вернется к выполнению договора.
"Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса", - заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что РФ может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.
Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.
Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
Начиная со 2 февраля 2019 года Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.
OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ожидают мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения.
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