НАТО сделал предательское предложение Путину: появились первые подробности

После заявлений руководства НАТО о том, что необходимо возобновить военное сотрудничество с Россией, стало известно о предстоящей встрече главы Генштаба российских ВС Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти.

Об этом пишет BuzzFeed.

Встреча состоится в этом месяце в Азербайджане.

Сообщается также о других запланированных на начал года встречах между представителями правительства США и РФ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американские аналитики спрогнозировали, какой была бы война США с Россией.