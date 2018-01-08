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НАТО сделал предательское предложение Путину: появились первые подробности

16.5тЧитать новость на украинском

После заявлений руководства НАТО о том, что необходимо возобновить военное сотрудничество с Россией, стало известно о предстоящей встрече главы Генштаба российских ВС Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти.

Об этом пишет BuzzFeed.

Встреча состоится в этом месяце в Азербайджане.

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Сообщается также о других запланированных на начал года встречах между представителями правительства США и РФ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американские аналитики спрогнозировали, какой была бы война США с Россией.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
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