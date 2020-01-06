НАТО остановил деятельность миссии в Ираке: заявление Столтенберга

Страны-члены НАТО решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе в понедельник, 6 января, передает DW.

"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первоочередной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военнослужащих и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", – сообщил он.

По его словам, НАТО внимательно следит за развитием ситуации и продолжает тесное сотрудничество с властями Ирака. Альянс готов продолжить работу миссии тогда, когда "позволят обстоятельства".

НАТО занимается подготовкой сил безопасности в Ираке с начала 2017 года. Солдат Ирака обучали обезвреживать взрывные устройства, навыкам технического обслуживания и медицинской помощи. Также консультации получало Минобороны государства и другие органы безопасности.

Йенс Столтенберг

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