НАТО остановил деятельность миссии в Ираке: заявление Столтенберга

Страны-члены НАТО решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.
Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе в понедельник, 6 января, передает DW.
"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первоочередной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военнослужащих и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", – сообщил он.
По его словам, НАТО внимательно следит за развитием ситуации и продолжает тесное сотрудничество с властями Ирака. Альянс готов продолжить работу миссии тогда, когда "позволят обстоятельства".
НАТО занимается подготовкой сил безопасности в Ираке с начала 2017 года. Солдат Ирака обучали обезвреживать взрывные устройства, навыкам технического обслуживания и медицинской помощи. Также консультации получало Минобороны государства и другие органы безопасности.
Йенс Столтенберг
Как писал OBOZREVATEL:
Стуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом.По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.