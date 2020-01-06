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6 января • обновлено в 23:54
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НАТО остановил деятельность миссии в Ираке: заявление Столтенберга

1.8т
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Страны-члены НАТО решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе в понедельник, 6 января, передает DW.

"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первоочередной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военнослужащих и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", – сообщил он.

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По его словам, НАТО внимательно следит за развитием ситуации и продолжает тесное сотрудничество с властями Ирака. Альянс готов продолжить работу миссии тогда, когда "позволят обстоятельства".

НАТО занимается подготовкой сил безопасности в Ираке с начала 2017 года. Солдат Ирака обучали обезвреживать взрывные устройства, навыкам технического обслуживания и медицинской помощи. Также консультации получало Минобороны государства и другие органы безопасности.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Ирак
Тег
НАТО
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Это после того, как парламент Ирака принял решение "Янки, гоу хом!"
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