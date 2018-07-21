"НАТО не поможет": еще одну страну призвали готовиться к вторжению России

Литва должна быть готова к нападению со стороны России.

Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте в интервью немецкому интернет-изданию Der Spiegel. По словам политика, российские силы у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО". В связи с этим она призвала литовцев готовиться к обороне.

"Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - ментально, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Литвы ярко поставила на место пропагандистов Кремля.