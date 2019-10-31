Настоящий ад: в Пакистане 65 человек заживо сгорели в поезде. Жуткое видео

В Пакистанской провинции Пенджаб утром 31 октября дотла сгорел поезд с людьми. По предварительным данным, погибло 65 человек.

Видео жуткого ЧП появилось в сети. Причиной возгорания называют взрыв газового баллона.

Пламя быстро распространилось и охватило три вагона. По словам спасателей, некоторые люди погибли из-за того, что выпрыгивали из горящих вагонов на обочину.

Еще одной вероятной причиной пожара называют воспламенение газовых горелок для разогрева еды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов США сгорел корабль с туристами. Десятки людей погибли, многие пропали без вести.

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