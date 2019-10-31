Главная Новости
31 октября • обновлено в 10:52
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Настоящий ад: в Пакистане 65 человек заживо сгорели в поезде. Жуткое видео

1.3т Читать материал на украинском

В Пакистанской провинции Пенджаб утром 31 октября дотла сгорел поезд с людьми. По предварительным данным, погибло 65 человек.

Видео жуткого ЧП появилось в сети. Причиной возгорания называют взрыв газового баллона.

Новости
В "ДНР" заживо сгорели маленькие дети: детали трагедии

Пламя быстро распространилось и охватило три вагона. По словам спасателей, некоторые люди погибли из-за того, что выпрыгивали из горящих вагонов на обочину.

Еще одной вероятной причиной пожара называют воспламенение газовых горелок для разогрева еды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов США сгорел корабль с туристами. Десятки людей погибли, многие пропали без вести.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Пакистан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel