NASA показало как "плавится" Земля. Фото

NASA опубликовало снимки, которые показывают быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде, а также зафиксировало температурный рекорд.

Об этом сообщается на сайте агентства. Отмечается, что 6 февраля 2020 метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю Антарктиды.

Термометры на базе Эсперанса на северной части Антарктического полуострова показали 18,3°C. Такая температура вызвала таяние на прилегающих ледниках.

earthobservatory.nasa.gov

earthobservatory.nasa.gov

Так, например, на полученных снимках за 4 и 13 февраля можно рассмотреть быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде.

Как отметили ученые, 6 февраля на острове произошло пиковое таяния – 30 миллиметров. В целом снежный покров на Eagle Island уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.

earthobservatory.nasa.gov

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых из Нидерландов и Канады нашла во Вселенной источник повторяющихся радиосигналов, может служить доказательством внеземной жизни. Такие сигналы называются быстрыми радиосплескамы (FRB) и их природа до конца не изучена.

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