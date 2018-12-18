''Нарветесь и получите пинок'': идеолог ''русской весны'' разразился угрозами к Украине

Идеолог проектов "русская весна" и "Новороссия" Сергей Кургинян заявил, что Украина якобы пытается выстроить "бандеровское" государство, и пригрозил жестким ответом со стороны России за это.

Кроме того, он выдал пугающий фейк о том, что Киев якобы продвигает политику уничтожения русских на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Нетрезвыми рассуждениями по этому поводу пропагандист Кремля поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Сергей Кургинян Скриншот видео

"Насилие, которым хотели получить всю бандеровскую Украину, то есть резней, выгоном миллионов людей из Донбасса и всего прочего — это и был отжим. Зачем бандеровцев сохранили? Их сразу после этого Майдана нужно было убрать! Но их сохранили, чтобы резать русских на Донбассе и в Крыму", — высказался неадекватный пропагандист.

По его словам, именно это якобы стало поводом для оккупации Россией Крыма и части Донбасса. Однако Кургинян военные преступления страны-агрессора лживо назвал действиями Украины, направленными на ее же раскол. Именно прикрываясь этим обвинением, он и озвучил наглые угрозы в адрес суверенного государства с намеком на полномасштабную войну.

"Все, что вы делаете, — это не предвыборные фигли-мигли, это сознательная акция на раскол! И вы будете лезть на это, пока не нарветесь! А вот когда вы нарветесь, надо будет еще раз посмотреть, что нам делать со своей элитой и как нам выстаивать после всего, что начнется после того, как вы нарветесь. Но нарываться будете вы! Русская элита, Лавров (глава МИД РФ. — Ред.) это сказал, категорически не хочет этого. Но вы будете нарываться так, что рано или поздно получите этот пинок. И после него начнется новая реальность", — угрожающе высказался пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в скандальном интервью "Комсомольской правде" глава МИД РФ Сергей Лавров также громко пригрозил Украине полномасштабным вторжением в случае ее попытки возврата временно аннексированного Крыма. Кроме того, он четыре раза назвал страну "нацистской".

По мнению российского журналиста Антона Ореха, это нельзя считать случайностью. Он считает, что так Россия пытается убедить своих граждан в необходимости новой "отечественной войны" и создать повод для победы, которая будет подпитывать кремлевскую пропаганду.