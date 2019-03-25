|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Народ будет страдать!" Помпео позвонил и жестко пригрозил Лаврову

2.6тЧитать материал на украинском

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с прибытием российских военных в Венесуэлу.

Помпео предупредил Лаврова, что Соединенные Штаты не "останутся бездейственными наблюдателями" того, как Москва отправляет военный контингент для поддержки режима Николаса Мадуро, передает AFP.

"Если Россия продолжит отправлять военный контингент в поддержку нелегитимного режима Мадуро в Венесуэле, растут риски продолжения страданий народа Венесуэлы, который в своем большинстве поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", — отметил Помпео.

Новости
''Брат-близнец Путина'': бесчеловечный поступок Мадуро вызвал ярость в сети

Он также призвал Кремль "прекратить неконструктивное поведение" и поддержать Гуайдо.

Отметим, в субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту. Кроме того, Ан-124, по некоторым данным, перевез 35 тонн неизвестного груза.

Майк Помпео и Сергей Лавров

Майк Помпео и Сергей Лавров

Напомним, что 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длились с 7 марта.

Гуайдо внес запрос о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

Подачу электроэнергии в стране полностью восстановили только 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Майк ПомпеоСергей Лавров
Место
Венесуэла
Теги
СШАРоссия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
4
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
"Народ будет страдать!". Да рашистам плевать на собственное население, будут они думать еще о народе Венесуэлы. Это как уговаривать людоеда что его пленники в клетках страдают и их надо отпустить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
А говорили, что капля никотина убивает лошадь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Вопрос был какой прожарки лошади подавать потом её "вояк". Помпео сказал что если они передержатся в Венесуэле то могут немножко сгореть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения