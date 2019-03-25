"Народ будет страдать!" Помпео позвонил и жестко пригрозил Лаврову

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с прибытием российских военных в Венесуэлу.
Помпео предупредил Лаврова, что Соединенные Штаты не "останутся бездейственными наблюдателями" того, как Москва отправляет военный контингент для поддержки режима Николаса Мадуро, передает AFP.
"Если Россия продолжит отправлять военный контингент в поддержку нелегитимного режима Мадуро в Венесуэле, растут риски продолжения страданий народа Венесуэлы, который в своем большинстве поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", — отметил Помпео.
Он также призвал Кремль "прекратить неконструктивное поведение" и поддержать Гуайдо.
Отметим, в субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту. Кроме того, Ан-124, по некоторым данным, перевез 35 тонн неизвестного груза.
Майк Помпео и Сергей Лавров
Напомним, что 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длились с 7 марта.
Гуайдо внес запрос о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.
Подачу электроэнергии в стране полностью восстановили только 14 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января Венесуэлу охватили масштабные протесты. Тысячи людей вышли против президента Николаса Мадуро.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные использовали слезоточивый газ и стреляли по людям.
Лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым главой государства.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и. о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
23 февраля стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы получили приказ развернуть войска на границе с Колумбией.
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