"Народ будет страдать!" Помпео позвонил и жестко пригрозил Лаврову

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с прибытием российских военных в Венесуэлу.

Помпео предупредил Лаврова, что Соединенные Штаты не "останутся бездейственными наблюдателями" того, как Москва отправляет военный контингент для поддержки режима Николаса Мадуро, передает AFP.

"Если Россия продолжит отправлять военный контингент в поддержку нелегитимного режима Мадуро в Венесуэле, растут риски продолжения страданий народа Венесуэлы, который в своем большинстве поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", — отметил Помпео.

Он также призвал Кремль "прекратить неконструктивное поведение" и поддержать Гуайдо.

Отметим, в субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту. Кроме того, Ан-124, по некоторым данным, перевез 35 тонн неизвестного груза.

Майк Помпео и Сергей Лавров

Напомним, что 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длились с 7 марта.

Гуайдо внес запрос о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

Подачу электроэнергии в стране полностью восстановили только 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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