''Напали на проводницу из-за русского!'' На росТВ ''блеснули'' новой страшилкой об Украине

Скандальные путинские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов выдали нелепый фейк о якобы жестокой расправе над украинской проводницей, которая разговаривала на русском языке.

Согласно легенде рупоров Кремля, инцидент якобы произошел в поезде, которые ехал из Николаева. Глупую страшилку они озвучили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

"Ехал из Николаева один поезд, напали там на проводницу-продавщицу, которая на русском языке предлагала купить орешки и чай! Напали! Потому что по-русски говорить нельзя!" — возмущенно высказалась одиозная Скабеева.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная пропагандистка опозорилась фейком, мол, во Львове якобы избили женщину-кондуктора за то, что она не смогла по-украински ответить на вопрос одному из пассажиров.

Также Скабеева отличилась бредовой ложью о десятках жертв в Украине, которые умирают от обморожений без российского газа.

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