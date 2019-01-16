МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Напали на проводницу из-за русского!'' На росТВ ''блеснули'' новой страшилкой об Украине

1.2тЧитать материал на украинском

Скандальные путинские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов выдали нелепый фейк о якобы жестокой расправе над украинской проводницей, которая разговаривала на русском языке.

Согласно легенде рупоров Кремля, инцидент якобы произошел в поезде, которые ехал из Николаева. Глупую страшилку они озвучили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Скриншот видео

"Ехал из Николаева один поезд, напали там на проводницу-продавщицу, которая на русском языке предлагала купить орешки и чай! Напали! Потому что по-русски говорить нельзя!" — возмущенно высказалась одиозная Скабеева.

Новости
''Умоляли не показывать!'' Скандальную пропагандистку Кремля уличили в проколе с Украиной
Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная пропагандистка опозорилась фейком, мол, во Львове якобы избили женщину-кондуктора за то, что она не смогла по-украински ответить на вопрос одному из пассажиров.

Также Скабеева отличилась бредовой ложью о десятках жертв в Украине, которые умирают от обморожений без российского газа.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаЯзыковой скандал
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Проводницу уже распяли в одних трусиках на вагоне,но перед этим в неё закачали баллончик с пенобетоном.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги