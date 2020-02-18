Наказание за Венесуэлу: США приняли меры против "дочки" крупной российской компании

Министерство финансов США включило в санкционный список Rosneft Trading – дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти".
Санкции против "дочки" крупной российской компании введены за "материальное содействие" Венесуэле и госкомпании PDVSA, сообщает РБК со ссылкой на американское ведомство.
США ввели санкции против "дочки" "Роснефти"
Согласно принятым мерам, активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, а американцам запрещено вести с ней бизнес.
Американские компании должны до мая 2020 года завершить все операции с Rosneft Trading.
В санкционный список также попал вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро.
По словам высокопоставленного представителя администрации США, решение о введении санкций было принято лично американским президентом Дональдом Трампом.
"Нынешнее решение было одобрено самим президентом", – сказал он во время специального телефонного брифинга для журналистов.
Как сообщал OBOZREVATEL, взгляды стран США, ряда стран ЕС и России в отношении Венесуэлы разделились после того, как в стране начался политический кризис.
Запад поддержал лидера оппозиции и главу парламента Хуана Гуайдо, который объявил себя президентом Венесуэлы вместо Николаса Мадуро. Россия же выразила поддержку последнему.
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