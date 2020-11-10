Армения вернет территорию Азербайджану: опубликована обновленная карта Нагорного Карабаха

Большая часть непризнанного Нагорного Карабаха, согласно договору о прекращении боевых действий на территории "республики" от 9 ноября, останется за Азербайджаном.

Это следует из текста соглашения. Обновленную карту границ спорной территории опубликовало издание РБК.

Как пишет "Медуза", Армения должна вернуть под контроль Азербайджана территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она захватила в начале 1990-х. Передача Азербайджану этих районов, пока еще занятых армянскими силами, должна состояться в срок от 15 ноября до 1 декабря.

Территория собственно непризнанной Нагорно-Карабахской республики будет сокращена за счет районов, которые заняли азербайджанские войска во время войны в 2020 году. Среди прочего, по всей видимости, армяне теряют один из главных (со стратегической и символической точек зрения) городов Карабаха – Шушу, которая была занята азербайджанцами 7–9 ноября.

Столица Карабаха – Степанакерт – фактически останется под контролем армян. Он будет связан с Арменией коридором (Лачинский коридор), который также будут охранять российские военные.

Взамен Азербайджан получит такой же охраняемый Россией коридор к Нахичеванской области – своему эксклаву, отделенному от основной территории Азербайджана территорией Армении.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

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