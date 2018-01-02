Господи, ну почему они все(!) такие одинаковые, как одним штампом из березового полена вырубленные?! Какого "патриота и государственника" ни копнуть - хоть путинского, хоть иранского, хоть венесуэльского или северокорейского... Тупость, злоба, мракобесие и воровство. Только рюшечки сверху разного фасона.

Одинаковые обвинения в сторону демократических государств, как только "что-то идет не так" по собственной глупости и злобности, одинаковая (и глубочайшая) некомпетентность в современных технологиях... И одинаковая реакция: запретить, подавить, "возложить ответственность" на кого угодно, кроме себя. #необучаемые они. Наглухо необучаемые.