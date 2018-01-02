УкрEngРус
Илья ВайцманИлья ВайцманРоссийский журналистВсе статьи автора

Наглухо необучаемые они, "патриоты и государственники"

Господи, ну почему они все(!) такие одинаковые, как одним штампом из березового полена вырубленные?! Какого "патриота и государственника" ни копнуть - хоть путинского, хоть иранского, хоть венесуэльского или северокорейского... Тупость, злоба, мракобесие и воровство. Только рюшечки сверху разного фасона.

Новости
Иранский эффект домино: как-то "чихнется" и в России

Одинаковые обвинения в сторону демократических государств, как только "что-то идет не так" по собственной глупости и злобности, одинаковая (и глубочайшая) некомпетентность в современных технологиях... И одинаковая реакция: запретить, подавить, "возложить ответственность" на кого угодно, кроме себя. #необучаемые они. Наглухо необучаемые.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Илья ВайцманИлья Вайцман
Место
Иран
Объекты
революцияпротест
Источник
Источник:Facebook Ильи Вайцмана
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости