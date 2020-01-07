Соединенные Штаты убили на территории Ирака иранского генерала Сулеймани. Эта, по меньшей мере, сомнительная операция, чреватая опасными последствиями, ожидаемо вызвала жесткую реакцию российского МИДа.

Однако один из аргументов, использованный российским дипломатическим ведомством, вызывает удивление.

Министр Лавров объявил американскому госсекретарю, что "целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого члена ООН на территории третьей суверенной страны без ее ведома грубо нарушают принципе международного права и заслуживают осуждения".

Надо же! На Смоленской площади вспомнили про международное право?

Новости В Кремле опомнились

Страна-агрессор, напавшая на Украину, захватившая часть ее территории, устроившая войну на другой ее части. Страна, засылающая наемных убийц в Великобританию и Германию. Страна, устраивающая военный переворот в Черногории.

Это все - путинская Россия. Это все при министре Лаврове. И, по крайней мере частично (аннексия Крыма) – при его участии.

Так что, не обращайтесь министр Лавров, к международному праву. Вы сами его не признаете. Точнее, признаете только когда, когда вам это выгодно.

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