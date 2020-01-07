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7 января • обновлено в 12:04
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Надо же! Лавров вспомнил про международное право?

2.1т

Соединенные Штаты убили на территории Ирака иранского генерала Сулеймани. Эта, по меньшей мере, сомнительная операция, чреватая опасными последствиями, ожидаемо вызвала жесткую реакцию российского МИДа.

Однако один из аргументов, использованный российским дипломатическим ведомством, вызывает удивление.

Министр Лавров объявил американскому госсекретарю, что "целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого члена ООН на территории третьей суверенной страны без ее ведома грубо нарушают принципе международного права и заслуживают осуждения".

Надо же! На Смоленской площади вспомнили про международное право?

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В Кремле опомнились

Страна-агрессор, напавшая на Украину, захватившая часть ее территории, устроившая войну на другой ее части. Страна, засылающая наемных убийц в Великобританию и Германию. Страна, устраивающая военный переворот в Черногории.

Это все - путинская Россия. Это все при министре Лаврове. И, по крайней мере частично (аннексия Крыма) – при его участии.

Так что, не обращайтесь министр Лавров, к международному праву. Вы сами его не признаете. Точнее, признаете только когда, когда вам это выгодно.

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Аннексия Крыма Война на Донбассе Российская военная угроза Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Дональд Трамп Сергей Лавров
Теги
ООН НАТО
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Источник: kasparov.ru
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Серьпо очнулся после пьянки, на опохмел надо заработать?)))
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ойц!оправдатели подлого убийства в спину разразились "праведным" гневом против Лаврова? иранцы дадут свою оценку "демократам" и разносчикам бомбами прав и свобод человека.....иуды дешёвые.
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Муркин Шура
Муркин Шура
Дегтяренко Светлана, походу мадам у вас месячные....!!!!))) p.s. "иранцы дадут свою оценку "демократам"" - звучит грозно...!!!))))
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
чушь.
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