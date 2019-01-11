''Надо готовиться!'' Лукашенко выступил с тревожным заявлением о независимости Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал тяжелый год для государства и его граждан.

Как передает "БелТА", об этом он рассказал на мероприятии, на которое были приглашены журналисты, артисты, спортсмены, госслужащие и другие деятели, добившиеся успехов в своих областях.

"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", — заявил Лукашенко.

"И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ'' — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией, сказав гражданам Беларуси, что страна нуждается в их интеллекте и энергии. "Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", — говорил он.

Еще до этого Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством. "Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — заявлял политик.

Недавно Лукашенко опять сделал намек главе России Владимиру Путину, подчеркнув, что белорусы всегда будут свободными.

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