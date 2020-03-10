На заводе под Барселоной прогремел мощный взрыв: есть жертва

В пригороде Барселоны (Испания) прогремел взрыв на химическом заводе. В результате погиб как минимум один человек.

Чрезвычайное происшествие произошло в промзоне Монтсоль-де-ла-Вернеда (район Сан-Марти/ Побле Ноу) пишет La Vanguardia со ссылкой на очевидцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв в Барселоне Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне Twitter Riosinho

Сейчас эксперты устанавливают причины взрыва, а также его возможные последствия. Местные жители в соцсетях активно постят фото с места ЧП.

"Стены дрожали даже через полкилометра от места взрыва", "К счастью, это не оживленная улица, но мы будем говорить о десятках смертей, вы просто должны увидеть размер камней и палок (которые разлетались. – Ред.)", – пишут жители Барселоны, которые стали свидетелями взрыва.

Взрыв в Барселоне Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне Twitter Riosinho

Increíble la explosión de hace unos minutos en Barcelona han temblado paredes hasta más de 500 metros 🤯 pic.twitter.com/PEVpNmeMy6 — Riosinho (@Riosinho96) March 10, 2020

Es la zona de La Verneda.https://t.co/gAhxtKeMRC — Ramón Mateos 🇪🇸🤝🇪🇺 (@RamonMateos30) March 10, 2020

Más imágenes de la explosión de hace unos minutos pic.twitter.com/C2VVB2aceH — Riosinho (@Riosinho96) March 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта террорист-смертник подорвал себя в столице Туниса. Атака произошла напротив посольства США. При нападении ранения получили пять человек. По данным очевидцев, к месту преступления боевик подъехал на мотоцикле.

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