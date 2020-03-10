Главная Новости
10 марта • обновлено в 17:18
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

На заводе под Барселоной прогремел мощный взрыв: есть жертва

707
Читать материал на украинском

В пригороде Барселоны (Испания) прогремел взрыв на химическом заводе. В результате погиб как минимум один человек.

Чрезвычайное происшествие произошло в промзоне Монтсоль-де-ла-Вернеда (район Сан-Марти/ Побле Ноу) пишет La Vanguardia со ссылкой на очевидцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв в Барселоне

Взрыв в Барселоне

Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне

Взрыв в Барселоне

Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне

Взрыв в Барселоне

Twitter Riosinho

Сейчас эксперты устанавливают причины взрыва, а также его возможные последствия. Местные жители в соцсетях активно постят фото с места ЧП.

"Стены дрожали даже через полкилометра от места взрыва", "К счастью, это не оживленная улица, но мы будем говорить о десятках смертей, вы просто должны увидеть размер камней и палок (которые разлетались. – Ред.)", – пишут жители Барселоны, которые стали свидетелями взрыва.

Взрыв в Барселоне

Взрыв в Барселоне

Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне

Взрыв в Барселоне

Twitter Riosinho

Взрыв в Барселоне

Взрыв в Барселоне

Twitter Riosinho

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта террорист-смертник подорвал себя в столице Туниса. Атака произошла напротив посольства США. При нападении ранения получили пять человек. По данным очевидцев, к месту преступления боевик подъехал на мотоцикле.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Испания Барселона
Тег
взрыв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги