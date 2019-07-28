В Британии 7-летний мальчик стал звездой после трогательной речи на свадьбе матери

Семилетний мальчик на свадьбе своей матери стал настоящей звездой.

Как пишет Life, "миниатюрный шафер" рассказал, что его прекрасная мама была его лучшим другом всю его жизнь. В середине июля Стэйси и Роберт Робертсоны из Шотландии сыграли свадьбу. Это могла быть обычная вечеринка в бесконечном потоке летних бракосочетаний, если бы не пара моментов.

Сын Стейси, который гордо носил звание "мини-шафер", перетянул внимание гостей на себя. Всё благодаря его тщательно подготовленной речи.

Стэйси и Роберт Робертсоны

Энтони Стейси

Одетый в свой крошечный килт, Энтони уверенно взял микрофон, чтобы поздравить свою маму и её мужа с этим важным событием. Свою речь малыш начал со слов "Думаю, мы все согласимся, что моя мама и подружки невесты выглядят потрясающе".

Дальше мальчик сказал, что его мама Стейси была для него лучшим другом всю его жизнь. Вряд ли он когда-нибудь сможет в достаточной мере отблагодарить маму за всё то, что она для него сделала, признал мини-шафер, чем очень растрогал гостей свадьбы.

Энтони похвалил Рэба за то, что он сделал "правильный выбор", когда сделал его своим мини-шафером, и добавил: "Я не могу дождаться, чтобы начать нашу совместную жизнь как семья". Спровоцировав толпу на слёзы умиления, малыш снова возвращается к своему искромётному юмору и добавляет, что помнит, как Рэб впервые пришёл на "ночёвку" к ним домой.

Когда Энтони завершал свою речь, всё внимание было только на нём. Он сказал: "Думаю, мама и Рэб идеально подходят друг другу. Я так рад, что теперь мы одна большая счастливая семья".

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