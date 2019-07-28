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В Британии 7-летний мальчик стал звездой после трогательной речи на свадьбе матери

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Семилетний мальчик на свадьбе своей матери стал настоящей звездой.

Как пишет Life, "миниатюрный шафер" рассказал, что его прекрасная мама была его лучшим другом всю его жизнь. В середине июля Стэйси и Роберт Робертсоны из Шотландии сыграли свадьбу. Это могла быть обычная вечеринка в бесконечном потоке летних бракосочетаний, если бы не пара моментов.

Сын Стейси, который гордо носил звание "мини-шафер", перетянул внимание гостей на себя. Всё благодаря его тщательно подготовленной речи.

Стэйси и Роберт Робертсоны

Стэйси и Роберт Робертсоны

Энтони Стейси

Энтони Стейси

Одетый в свой крошечный килт, Энтони уверенно взял микрофон, чтобы поздравить свою маму и её мужа с этим важным событием. Свою речь малыш начал со слов "Думаю, мы все согласимся, что моя мама и подружки невесты выглядят потрясающе".

Дальше мальчик сказал, что его мама Стейси была для него лучшим другом всю его жизнь. Вряд ли он когда-нибудь сможет в достаточной мере отблагодарить маму за всё то, что она для него сделала, признал мини-шафер, чем очень растрогал гостей свадьбы.

Энтони похвалил Рэба за то, что он сделал "правильный выбор", когда сделал его своим мини-шафером, и добавил: "Я не могу дождаться, чтобы начать нашу совместную жизнь как семья". Спровоцировав толпу на слёзы умиления, малыш снова возвращается к своему искромётному юмору и добавляет, что помнит, как Рэб впервые пришёл на "ночёвку" к ним домой.

В Британии 7-летний мальчик стал звездой после трогательной речи на свадьбе матери

Когда Энтони завершал свою речь, всё внимание было только на нём. Он сказал: "Думаю, мама и Рэб идеально подходят друг другу. Я так рад, что теперь мы одна большая счастливая семья".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на одном из участков для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду избирательница притворилась мертвой, потому что забыла свой паспорт.

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