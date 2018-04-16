"На страже неба родины": RT уличили во лжи об авиакатастрофах в России

В сети появилась карикатура, высмеивающая ложь пропагандистского телеканала Russia Today, который искажает информацию об авариях с самолетами в России.

Напомним, только 15 апреля в Москве произошло два масштабных ЧП с воздушными судами — в одном из них в грузовом отсеке лайнера золотые слитки пробили дно перед взлетом, а во втором был серьезно поврежден корпус борта. Именно проблеме неправдивого освещения подобных инцидентов и посвятил свою карикатуру украинский художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter.

На иллюстрации RT изображен в виде телевизора с камуфлированным принтом, сачком и авоськой, из которой виднеются "пойманные" самолеты.

"RT — на страже неба родины", — говорится в подписи к рисунку.

Как сообщал "Обозреватель", в марте в России в аэропорту Якутска из взлетающего транспортного самолета Ан-12 вывалилось девять тонн золота.