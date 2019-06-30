На Шри-Ланке впервые за полвека решили казнить заключенных: палачей нашли "по объявлению"

Еа Шри-Ланке впервые за 43 года применят смертную казнь, для чего власти уже наняли двух палачей.

Как сообщает The Independent, смертный приговор в стране выносится осужденным за изнасилования, незаконный оборот наркотиков и убийства.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о прекращении моратория на смертную казнь, который действовал от 1976 года, 26 июня.

Иллюстрация LIGA.net

По его словам, он уже подписал смертные приговоры четырем заключенным, которые отбывают наказания за преступления, связанные с наркотиками, но им еще об этом не сообщили, чтобы избежать беспорядков в тюрьмах.

Президент заявил, что этот шаг должен сдерживать торговлю наркотиками в стране. В то же время, как утверждают политические аналитики, это может повысить популярность действующего лидера Шри-Ланки накануне выборов, которые должны состояться в текущем году.

При этом поиски исполнителей смертного приговора начали в феврале. На "вакансию" откликнулись около 100 кандидатов, один из них – гражданин США

Нанятые палачи должны пройти окончательное обучение, которое займет около двух недель.

Отметим, решение Шри-Ланки о возобновлении смертной казни было осуждено Великобританией, Канадой, ЕС и ООН.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появилась информация, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы бросил провинившегося генерала в аквариум с голодными пираньями.

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