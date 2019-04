На севере США взлетел на воздух дом: 1 человек погиб, 15 ранены. Первые фото и видео

В среду, 10 апреля, в Дареме (штат Северная Каролина, США) мощный взрыв газа унес жизнь одного человека.

Еще пятнадцать жителей с ранениями были доставлены в больницу, передают CBSnews. На место ЧП прибыли пожарные и полиция.

Отмечается, что взрыв спровоцировал пожар в здании "Prescient" в самом центре города. Жителям Дарема посоветовали избегать посещения улиц Дьюка и Моргана.

Как стало известно, офис, где и произошло ЧП, принадлежит компании, которая специализируется на доступном жилье.

