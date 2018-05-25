На росТВ испугались "б*ндеризации" русских

Первый зампред комитета по делам СНГ нелегитимной Государственной Думы России Константин Затулин заявил, что опасается "бандеризации" русских, которые живут в Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Одиозный российский политик убежден, что их намеренно "обрабатывают" для борьбы с исторической родиной, которая захватила часть территорий страны их постоянного проживания. Свою прокремлевскую теорию он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Затулин также подчеркнул, что многие ошибки России объясняются ее нежеланием окончательно "побить горшки" с украинским народом, а особенно с россиянами, которые уже стали его частью. По его мнению, чтобы избежать окончательной потери влияния на них, им необходимо массово предлагать гражданство страны-агрессора.

"Их сейчас усиленно обрабатывают, для того, чтобы превратить в манкуртов, янычар, людей, которые будут бороться с Россией в следующем, этом поколении. Вот здесь нам нужно, мне кажется, демонстрировать желание видеть этих людей в России, желание дать им, если они считают нужным, вид на жительство и гражданство, уберечь их от ассимиляции и от бандеризации. Вот это нужно делать", — высказался он, пытаясь устрашить россиян вымышленными байками об "ужасах" жизни в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Затулин заявил, что Украина как государство возникла лишь в 1991 году и сейчас очень неуспешно проходит экзамен на свое существование.