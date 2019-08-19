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На популярном курорте Турции произошло массовое ЧП с туристами: что известно

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В популярном среди иностранцев регионе Турции Каппадокия в результате пищевого отравления госпитализировали около 80 туристов.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на IHA. Люди, которые попали в больницу, приехали из Индонезии и Китая. Всего в отеле, где они остановились, проживало 280 туристов.

"Около 80 туристов попали в больницу в городе Невшехир (Административный центр региона – Ред.) вследствие пищевого отравления. Лечение продолжается, угрозы жизни туристов нет", – отметило местное руководство.

На курорте Турции произошло массовое ЧП с туристами

На курорте Турции произошло массовое ЧП с туристами

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Эксперты установят источник отравления. В отеле изъяли пробы пищи, чтобы определить, отравились туристы в заведении или за его пределами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 августа в селе Верхний Ясенов (Верховинский район, Ивано-Франковская область) с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей из Киева, которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвет". Также в Закарпатской области после обеда в ресторане "Семейный уют" в больницу с признаками пищевого отравления доставили 29 человек.

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Место
Турция
Теги
отравление туристы
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