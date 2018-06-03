УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

На популярном курорте разбился корабль: есть жертвы

1.3тЧитать новость на украинском

У берегов турецкой провинции Анталья, которая является популярным курортным местом, затонуло судно с мигрантами.

Как сообщает издание Yeni Safak, в результате крушения погибло минимум девять человек. Пять людей удалось спасти, еще один пропал без вести.

Отмечается, что мигранты часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам.

Новости
В Крыму едва не затонул корабль с украинцами на борту

Они часто пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, а также с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции произошло страшное ЧП с Boeing.

Место
ТурцияАнталья
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги