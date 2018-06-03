На популярном курорте разбился корабль: есть жертвы

У берегов турецкой провинции Анталья, которая является популярным курортным местом, затонуло судно с мигрантами.

Как сообщает издание Yeni Safak, в результате крушения погибло минимум девять человек. Пять людей удалось спасти, еще один пропал без вести.

Отмечается, что мигранты часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам.

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Они часто пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, а также с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции произошло страшное ЧП с Boeing.