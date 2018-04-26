В Ереване начались столкновения: прямая трансляция

В Ереване 26 апреля возобновились акции гражданского неповиновения действующим властям, организованные лидером протестного движения, депутатом парламента Николом Пашиняном.

Десятки тысяч жителей вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Также протестующие требуют, чтобы человек из народа, или представитель оппозиции занял место премьер-министра страны.

Судя про прямой трансляции с места событий, между участниками митинга и силами полиции произошли потасовки.

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столкновения с полицией скриншот

По информации "Интерфакса" с места событий, тысячи людей приняли участие в массовом шествии по улицам Еревана.

Позже стало известно, что в Москву прибыл министр иностранных дел Армении. Ожидается, что с российскими чиновниками он планирует обсудить именно протесты в Ереване.

Накануне на митинге Пашинян призвал сторонников 26 апреля вновь выйти на акцию, перекрывать дороги, парализовывать автомобильное движение.

"Мы требуем капитуляции Республиканской партии", - сказал он.

Спикер парламента страны Ара Баблаян заявил, что выборы нового премьер-министра Армении назначены на 1 мая. Информация размещена на сайте парламента.

Данные о кандидатах пока не приводятся.

"Согласно регламенту Национального собрания, объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая в 12.00 на специальном заседании парламента", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в центр армянской столицы были стянуты силы полиции и спецтехника. В среду, 25 апреля, митингующие перекрывали дорогу в аэропорт, а также частично блокировали трассу в Грузию: многие бросали автомобили и вставали живой цепью. Едва не дошло до столкновений.

Напомним, 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.