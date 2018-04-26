В Ереване начались столкновения: прямая трансляция

В Ереване 26 апреля возобновились акции гражданского неповиновения действующим властям, организованные лидером протестного движения, депутатом парламента Николом Пашиняном.
Десятки тысяч жителей вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Также протестующие требуют, чтобы человек из народа, или представитель оппозиции занял место премьер-министра страны.
Судя про прямой трансляции с места событий, между участниками митинга и силами полиции произошли потасовки.
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столкновения с полицией
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По информации "Интерфакса" с места событий, тысячи людей приняли участие в массовом шествии по улицам Еревана.
Позже стало известно, что в Москву прибыл министр иностранных дел Армении. Ожидается, что с российскими чиновниками он планирует обсудить именно протесты в Ереване.
Накануне на митинге Пашинян призвал сторонников 26 апреля вновь выйти на акцию, перекрывать дороги, парализовывать автомобильное движение.
"Мы требуем капитуляции Республиканской партии", - сказал он.
Спикер парламента страны Ара Баблаян заявил, что выборы нового премьер-министра Армении назначены на 1 мая. Информация размещена на сайте парламента.
Данные о кандидатах пока не приводятся.
"Согласно регламенту Национального собрания, объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая в 12.00 на специальном заседании парламента", — говорится в сообщении.
Как сообщал "Обозреватель", накануне в центр армянской столицы были стянуты силы полиции и спецтехника. В среду, 25 апреля, митингующие перекрывали дорогу в аэропорт, а также частично блокировали трассу в Грузию: многие бросали автомобили и вставали живой цепью. Едва не дошло до столкновений.
Напомним, 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.
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