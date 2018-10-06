На границе Израиля и сектора Газа вспыхнули новые бои: трое убиты, сотни пострадавших

В пятницу, 5 октября, вечером на границе сектора Газы палестинцы устроили очередной "Марш возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Стойкость и мужество".

В результате провокаций и столкновений погибли трое, еще 376 человек получили ранения. Армия Израиля применила огнестрельное оружие и слезоточивый газ против протестующих. Среди пострадавших 121 человек получил огнестрельное ранение, еще 7 находятся в критическом состоянии, пишет NEWSru.co.il. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Представитель отделения Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра сообщил, что среди погибших был 12-летний ребенок.

По оценкам ЦАХАЛа, в беспорядках приняли участие около 20 тысяч палестинцев. Участники "марша" жгли покрышки, а также бросали камни, гранаты и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

На провокации участников "марша" ВВС ЦАХАЛа ответили двумя атаками в северной части сектора Газы.

Также в северной части сектора Газы не менее десяти палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, швырнули несколько гранат и сразу же вернулись обратно.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности, объясняют в ЦАХАЛе.

Today, Great Return March, was too hard there near the Israeli separated fence along the eastern parts of #Gaza Strip.

This is me today when Israeli gas bombs were falling from the sky like the rain. #GreatReturnMarch #GazaToUN #IsraeliCrimes #ICC4Israel pic.twitter.com/l0Ri2opsQ9 — Bahaa.Shammala 🇵🇸 Gaza ✌ (@palbahaa) 5 октября 2018 г.

Palestinians in the occupied Gaza strip are currently marching on the militarized barrier with Israel demanding their right of return for the seventh consecutive month. pic.twitter.com/bB0tUNcXgr — The IMEU (@theIMEU) 5 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября текущего года на границе сектора Газы прошел очередной "Марш возвращения", который закончился гибелью 17-летнего парня и ранением сотен человек.

Напомним, что 30 марта в результате столкновений на границе Израиля с сектором Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев. Число пострадавших достигло 1,5 тысячи человек.

Беспорядки начались после того, как тысячи палестинцев, поддерживаемых террористической организацией "Хамас", вышли на "Большой марш возвращения" на границе с Израилем с требованием вернуть палестинских беженцев на родную землю.

После этого на протяжении всех этих месяцев бои периодически возобновлялись. Также имели место провокации.