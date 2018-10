На границе Израиля и сектора Газа вспыхнули новые бои: трое убиты, сотни пострадавших

В пятницу, 5 октября, вечером на границе сектора Газы палестинцы устроили очередной "Марш возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Стойкость и мужество".

В результате провокаций и столкновений погибли трое, еще 376 человек получили ранения. Армия Израиля применила огнестрельное оружие и слезоточивый газ против протестующих. Среди пострадавших 121 человек получил огнестрельное ранение, еще 7 находятся в критическом состоянии, пишет NEWSru.co.il. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Представитель отделения Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра сообщил, что среди погибших был 12-летний ребенок.

По оценкам ЦАХАЛа, в беспорядках приняли участие около 20 тысяч палестинцев. Участники "марша" жгли покрышки, а также бросали камни, гранаты и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

На провокации участников "марша" ВВС ЦАХАЛа ответили двумя атаками в северной части сектора Газы.

Также в северной части сектора Газы не менее десяти палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, швырнули несколько гранат и сразу же вернулись обратно.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности, объясняют в ЦАХАЛе.

Today, Great Return March, was too hard there near the Israeli separated fence along the eastern parts of #Gaza Strip.

This is me today when Israeli gas bombs were falling from the sky like the rain. #GreatReturnMarch #GazaToUN #IsraeliCrimes #ICC4Israel pic.twitter.com/l0Ri2opsQ9