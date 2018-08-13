Путин и Ко разделили море: анонсирован следующий шаг

Страны-подписанты Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан), должны перейти от разговоров к конкретным шагам по разграничению границ.

"Сам по себе договор ничего не значит, если его не будут выполнять. Но гораздо лучше, если он есть, чем наоборот", - сказал в комментарии OBOZREVATEL юрист-международник Виталий Власюк, добавив, что в шельф Каспийского моря включает в себя много энергетических ресурсов, за которые прибрежные страны вели борьбу.

Теперь же, по его словам, государства фактически поделили дно Каспийского моря.

"Какой при этом применялся принцип, потому что там есть разные теоретико-геометрические, нам пока неизвестно. Но теперь они юридически обязались каждый эксплуатировать свой участок и не посягать на участок другого. А там уж кто сколько добудет, того и будет, скажем так", - отмечает международник.

И тут Власюк советует странам в первую очередь провести работы по делимитации и демаркации границ, чтобы в дальнейшем избежать конфликтных ситуаций.

"На горьком примере - между Россией и Украиной граница вроде была, но по факту ее не было. Поэтому, я считаю, что страны должны это сделать, чтобы избежать любых споров у дальнейшем. А то, как мы знаем, проходит время, договоренности забываются, начинают искаться какие-то поводы. Я ожидаю конкретных шагов по разграничению границ", - посоветовал юрист-международник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что единственным способом прекратить провокации РФ в Азовском море и Керченском проливе - установление государственной границы между странами.

Напомним, Россия в Азовском море сменила модель поведения - стала задерживать иностранные суда в Керченском проливе. Это, в свою очередь, влияет на экономическую привлекательность Украины.

Раньше министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.