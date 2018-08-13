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ПолитикаЭкономика

Путин и Ко разделили море: анонсирован следующий шаг

4.2тЧитать новость на украинском

Страны-подписанты Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан), должны перейти от разговоров к конкретным шагам по разграничению границ.

"Сам по себе договор ничего не значит, если его не будут выполнять. Но гораздо лучше, если он есть, чем наоборот", - сказал в комментарии OBOZREVATEL юрист-международник Виталий Власюк, добавив, что в шельф Каспийского моря включает в себя много энергетических ресурсов, за которые прибрежные страны вели борьбу.

Теперь же, по его словам, государства фактически поделили дно Каспийского моря.

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"Какой при этом применялся принцип, потому что там есть разные теоретико-геометрические, нам пока неизвестно. Но теперь они юридически обязались каждый эксплуатировать свой участок и не посягать на участок другого. А там уж кто сколько добудет, того и будет, скажем так", - отмечает международник.

И тут Власюк советует странам в первую очередь провести работы по делимитации и демаркации границ, чтобы в дальнейшем избежать конфликтных ситуаций.

"На горьком примере - между Россией и Украиной граница вроде была, но по факту ее не было. Поэтому, я считаю, что страны должны это сделать, чтобы избежать любых споров у дальнейшем. А то, как мы знаем, проходит время, договоренности забываются, начинают искаться какие-то поводы. Я ожидаю конкретных шагов по разграничению границ", - посоветовал юрист-международник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что единственным способом прекратить провокации РФ в Азовском море и Керченском проливе - установление государственной границы между странами.

Напомним, Россия в Азовском море сменила модель поведения - стала задерживать иностранные суда в Керченском проливе. Это, в свою очередь, влияет на экономическую привлекательность Украины.

Раньше министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.

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Тема
Эксклюзив
Место
Россия
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